Het kan gevaarlijk glad zijn, en er is opnieuw sneeuw op komst: “Wees voorzichtig” HR

31 januari 2019

06u30

Bron: KMI, Wegen en Verkeer, Noodweerbenelux, Belga 299 Weernieuws Het kan vandaag opnieuw gevaarlijk glad zijn op wegen en bruggen. Het KMI waarschuwt met ‘code geel’. Opletten dus voor lokale ijsplekken en verharde sneeuw. Overdag kan lokaal nog wat sneeuw vallen. Komende nacht trekt een nieuwe sneeuwzone over ons land.

Vanmorgen blijft het overwegend droog met eerst veel wolken, maar in de loop van de dag ook opklaringen. “Zeer lokaal worden er nog enkele sneeuwvlokken gespot”, meldt Noodweerbenelux. Zo was het onder meer in Leuven omstreeks 10 uur lichtjes aan het sneeuwen.

“De wegdektemperatuur is negatief en het nog aanwezige vocht kan aanvriezen”, zegt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Wees voorzichtig onderweg.”

Komende nacht neemt de bewolking toe en vanaf de Franse grens gaat het sneeuwen, bij minima tussen -5 graden in de Ardennen en -1 graad aan zee.

5 centimeter

In de zuidoostelijke helft van het land wordt het in de loop van de nacht zachter en gaat de sneeuw over in smeltende sneeuw en regen. In de noordoostelijke helft van het land blijft het vriezen met sneeuw. Rond het einde van de nacht trekt de neerslagzone weg naar Nederland.

In het westen kan een sneeuwlaagje tot rond 5 cm gevormd worden.

Ook later deze week is er voor ons land nog sneeuw op komst.

Vrijdag is het droog, maar meestal bewolkt. De maxima liggen tussen 1 en 3 graden. De wind waait meestal zwak uit het noordoosten in de noordwestelijke helft van het land. In de zuidwestelijke helft waait de wind eerst matig uit het zuidwesten en later zwak uit het zuidoosten.

Zaterdag is het over het oosten van ons land zwaarbewolkt met langdurige sneeuwval. In het westen zou het droog blijven met zon en wolken. De maxima liggen tussen -2 graden in het oosten en +2 graden in het westen. De wind waait zwak of matig uit noordelijke of noordwestelijke richtingen.

Zondag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Er vallen enkele (winterse) buien bij maxima rond 3 of 4 graden in het centrum.