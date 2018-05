Het is winter op Mont Ventoux: reus van de Provence bedekt met laagje sneeuw Karen Van Eyken

14 mei 2018

11u23

Bron: France Bleu, Météo France 0 Weernieuws Het is geen alledaags beeld, en al zeker niet in mei: enkele centimeters sneeuw op de Mont Ventoux. Toch is de top van de mythische berg op dit moment bedekt met een wit tapijt.

Op de Mont Ventoux was het afgelopen nacht en vanmorgen stevig aan het vriezen en dwarrelden er sneeuwvlokken naar beneden.

Entre 04h et 05h :

Min -4.1°C

Max -3.9°C

Min -4.1°C
Max -3.9°C

Een webcam op de Mont Serein , op de noordflank van de Mont Ventoux en 500 meter van de top gelegen, laat zien dat er ook daar sneeuw is gevallen. Langs de noordkant (zijde Malaucène) is de weg naar de top - net na Mont Serein - ook afgesloten. De zuidelijke weg (Bédoin, Chalet Reynard, Ventoux) is wel open. In de hele Vaucluse is het trouwens kouder dan normaal.

Het zijn ongewone taferelen voor de maand mei, maar dat is nog niets vergeleken met wat enkele andere departementen in Zuid-Frankrijk momenteel moeten doorstaan.

In de Lozère, Cantal, Ardèche en Haute-Loire is code oranje afgekondigd en wordt gewaarschuwd voor hevige sneeuwval. In sommige streken viel er al meer dan een halve meter en zijn wegen afgesloten. Ook in de Pyreneeën zit men momenteel niet om sneeuw verlegen.

