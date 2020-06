Het gaat eindelijk regenen. Hoeveel is er voorspeld? Waar? En wat is de kans op onweer? HR

03 juni 2020

13u04 16 Weernieuws Het gaat de komende dagen voor het eerst sinds lang opnieuw regenen. Maar hoeveel regen is er voorspeld, en waar zal die vallen? Wat zal de impact zijn op de droogte? En is er kans op wateroverlast omdat de ondergrond zo droog is? Onze weerman David Dehenauw legt het uit.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Tot de nacht van zaterdag op zondag gaat het overal regenen in laag en midden België”, zegt Dehenauw. “In die periode zal er tussen 10 en 20 liter regen per vierkante meter vallen. Ten zuiden van Samber en Maas kan er zelfs 20 tot 40 liter per vierkante meter vallen. Het gaat dus nagenoeg overal regenen de komende dagen.”

“De kans op onweer is vooral groot ten zuiden van Samber en Maas, zeker vandaag”, aldus nog Dehenauw. “De komende dagen zal de kans op onweer overal vrij klein zijn. Zeker omdat de temperatuur daalt. Wat laag en midden België betreft, verwachten we niet echt heel zware stortbuien. Ik schat het risico op wateroverlast niet zo groot in, behalve in sommige Ardense gemeenten.”

Noodnummer 1722

Het KMI waarschuwt dan ook 'code geel’ voor onweer in de provincies Luik, Namen en Luxemburg. Hagel en windstoten zijn niet uitgesloten tijdens die onweersbuien. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies. De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.

Maar in Vlaanderen verwacht het KMI geen significante problemen. Daarom geldt ‘code groen’, waarbij wel zeer lokale blikseminslagen of hevige buien kunnen ontstaan.

Droogtecrisis

De droogte in ons land was de voorbije weken erg actueel, maar de regen van de komende dagen zal voor dat probleem niet meteen een oplossing bieden. “Sinds 1 januari 2017 zitten we met een watertekort van 360 millimeter”, zegt Dehenauw. “De paar tientallen millimeter regen die nu gaan vallen, zullen dat probleem niet herstellen. Ze zullen het misschien wel minder acuut maken. Maar er is in elk geval nog een lange weg af te leggen vooraleer dat evenwicht terug hersteld zal zijn.”

Lees ook:

Kan grondwaterput drinkwaterprobleem oplossen? Dit moet je weten voor je er een installeert (+)

Na corona vrezen bedrijven volgende crisis: waterschaarste (+)

Klimaatverandering zal weinig impact hebben op wat op ons bord komt: aanhoudende droogte dwingt onze landbouwers niet massaal quinoa te telen (+)