Het gaat deze nacht bijna overal vriezen, maar er is beterschap op komst: volgende week tot 20 graden

13 april 2019

07u11

Bron: Belga 144 Weernieuws Het gaat vannacht nagenoeg overal vriezen, met minima tussen -3 of -4 graden in de Hoge Venen en -1 of 0 graden in het westen. Wie door het zonnige lenteweer van februari al jonge plantjes in de tuin heeft geplant, doet er goed aan deze te beschermen met bijvoorbeeld een beschermhoes. Er is ook goed nieuws: vanaf maandag wordt het warmer, meldt het KMI.

Deze namiddag zijn er mooie zonnige perioden, maar geleidelijk ook meer stapelwolken, die hier en daar kunnen uitgroeien tot een buitje. In de Ardennen kunnen deze buitjes wat winterse neerslag produceren. De maxima liggen tussen 2 à 3 graden in de Ardennen en 7 à 8 of lokaal 9 graden in Vlaanderen. Door de matige wind voelt het nog wat kouder aan.

‘s Avonds kunnen lokaal nog een paar buitjes vallen, met in de Ardennen zelfs kans op enkele sneeuwvlokken. Maar vannacht worden brede opklaringen en weinig wind verwacht. Daardoor kan het opnieuw licht gaan vriezen op de meeste plaatsen. In Vlaanderen daalt het kwik tot -1 of 0 graden, enkel aan zee blijft de thermometer positief.

Morgen verwacht het KMI droog weer met wolkenvelden en opklaringen. De maxima liggen rond 10 graden.

Volgende week wordt zachter. Maandag begint de dag met veel zon. In de namiddag komt er wat bewolking maar het blijft toch vrij zonnig, behalve in het noorden en het noordoosten waar het bewolkter kan zijn. Het blijft droog en het kwik stijgt tot 14 of 15 graden in Vlaanderen.

Dinsdagavond en woensdag krijgen we een storing op bezoek. Dinsdag stijgt het kwik tot 17 graden in Vlaanderen, woensdag schommelen de maxima tussen 9 en 15 graden. Vanaf woensdagnamiddag wordt het geleidelijk droog.

Donderdag blijft droog maar zwaarbewolkt. Maxima tussen 16 en 20 graden. Vrijdag wordt het aangenaam met brede opklaringen en maxima iets boven 20 graden in het centrum van het land. Zaterdag is het zonnig met enkele wolkenvelden en op het einde van de dag kans op een bui. De maxima schommelen dan rond 20 graden in het centrum.

Bloesems

Het is al de derde slapeloze nacht op rij voor de fruittelers in ons land. Door de koude nachten moeten ze uur na uur nagaan of het kwik effectief onder nul gaat. Anders bevriezen de bloesems en is de oogst verloren. Veel telers zijn vannacht uitgerukt met een warmtekanon of vuurpotten.

