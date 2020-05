Het blijft zonnig tot zaterdag jv

05 mei 2020

06u25

Bron: belga 2 Weernieuws Het is dinsdag droog en vrij zonnig weer, ondanks enkele hoge of middelhoge wolkenvelden. Vooral in de streken langs de Franse grens zijn de wolkenvelden het talrijkst. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 17 graden in de Kempen. De wind waait matig uit het noordoosten, zegt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht verdwijnt de meeste hoge bewolking en wordt het vrijwel helder. Het kwik daalt naar waarden tussen 0 graden in sommige Ardense valleien en 5 of 6 graden in de grote steden. De wind wordt zwak tot matig en komt uit oostelijke tot noordoostelijke richtingen.





Woensdag wordt het zonnig en al een beetje zachter. De maxima schommelen tussen 15 graden in de Hoge Ardennen en 19 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot soms nog matig uit het oosten. Aan zee ontstaat er in de namiddag een matige zeebries uit het noordoosten.

Ook op donderdag is het zonnig. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en aan zee, en 21 graden in de Kempen. Aan de kust ontstaat er in de namiddag opnieuw een zeebries. Elders waait de wind meestal zwak uit het oosten of uit veranderlijke richtingen, of is het windstil.

Vrijdag wordt het overwegend zonnig, maar vanuit het zuiden bereiken wat meer hoge en middelhoge wolkenvelden ons land. Het blijft opnieuw droog. Met maxima tussen 16 graden aan zee en 23 graden in het centrum wordt het weer zeer zacht. De wind is meestal zwak en veranderlijk. In de namiddag draait de wind aan zee naar het noordnoordoosten.