Het blijft zonnig en droog, ook in het weekend jv

28 mei 2020

06u33

Bron: belga 8 Weernieuws Het wordt donderdag opnieuw vrij zonnig en droog met hier en daar een wolkje. We krijgen maxima van 16 graden in de Hoge Venen, 18 graden aan zee tot 22 graden in het centrum. De matige wind, die aan zee toeneemt tot vrij krachtig, waait uit noordoostelijke of noordnoordoostelijke richtingen. Winden rond 50 km/uur zijn, vooral aan zee, mogelijk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Donderdagavond kunnen er een paar wolkenvelden vanaf Nederland ons land bereiken. In de loop van donderdagnacht wordt het helder bij minima van 5 tot 9 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Dat meldt het KMI.

Vrijdag is het aanhoudend zonnig en kurkdroog met hoogstens enkele hoge sluierwolken. De maxima schommelen van 17 of 18 graden aan zee, 18 of 19 graden in de Hoge Venen tot 23 graden in het centrum. De wind waait zwak tot matig uit oostnoordoost. Aan de kust krimpt de matige wind in de loop van de dag opnieuw naar het noordnoordoosten zodat daar de temperaturen lager liggen dan in het binnenland.

Zaterdag start overal zonnig. In de namiddag bereiken vanuit Duitsland enkele wolkenvelden het centrum en de oostelijke landshelft, maar het blijft droog. De maxima liggen rond 18 of 19 graden in de Hoge Ardennen en rond 24 graden in het centrum.

Zondag duurt het zonnige en droge weer voort. Over het oosten kunnen er hoge sluierwolken of stapelwolken voorkomen. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Ardennen en 23 graden in het centrum.