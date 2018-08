Het blijft zomers warm: kwik flirt komende dagen met 30 graden TTR

02 augustus 2018

06u44

Bron: Belga 3 Weernieuws Het blijft ook vandaag droog, zonnig en warm, al kunnen er volgens het KMI in de namiddag wel wat onschuldige stapelwolken ontstaan boven de Ardennen. De maxima gaan van 24 graden vlak aan zee, 30 of 31 graden in het centrum van het land tot 33 graden in de Kempen. De zwakke en veranderlijke wind wordt soms matig en draait naar noord.

Vanavond en -nacht wordt het overal rustig en helder. Het blijft zacht met minima tussen 14 en 19 graden. De wind is zwak en komt uit noordoostelijke sector.

Morgen is het zonnig en doen we er nog enkele graden bij, met maxima rond 29 graden in de Hoge Venen, 32 à 33 graden in het centrum en 35 graden in de Kempen. De wind is zwak tot matig uit noordoost tot noord. Aan de kust kan de aanlandige wind voor wat verkoeling zorgen, met daar maxima rond 26 graden.

Ook op zaterdag is het zonnig. In de namiddag kunnen er zich wel enkele onschuldige stapelwolken vormen. Het blijft zeer warm, met maxima tussen 28 en 31 graden in het binnenland en enkele graden koeler aan zee. De wind waait onveranderd zwak tot matig uit noordoost tot noord.

Zondag en maandag blijft overwegend zonnig, met af en toe wat meer hoge wolkensluiers. We verliezen enkele graden, maar met maxima rond 27 à 28 graden in het binnenland blijft het zomers warm.