Het blijft wisselvallig tot na het weekend

06u42

Bron: Belga 1 EPA Weernieuws Vanmorgen zijn er nog enkele opklaringen in het westen van het land. Geleidelijk aan wordt het overal zwaarbewolkt of betrokken, en af en toe is er wat lichte regen mogelijk. De maxima klimmen niet hoger dan 4 of 5 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het centrum en het westen. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt en kan er nog wat lichte neerslag vallen in de Ardennen. Er is kans op nevel of hier en daar mist. De minima dalen naar waarden tussen 1 en 6 graden.

Morgen begint met mogelijk nog wat lichte regen in het zuidoosten en aan de kust. Elders is het droog en half- tot meestal zwaarbewolkt. In de loop van de dag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en wordt het overal zwaarbewolkt tot betrokken. Op een spatje regen links of rechts na blijft het nagenoeg droog. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden.

Vrijdag is het eerst zwaarbewolkt met regen. Later op de dag wordt het wisselvallig met kans op een bui en komen er opklaringen vanuit het noordwesten. De temperaturen klimmen naar waarden tussen 8 en 13 graden.

Weekend

Zaterdag wisselen enkele buien af met opklaringen. We halen nog maxima rond 10 graden in het centrum. De wind is matig tot aan de kust vrij krachtig uit westelijke richtingen.

Zondag ruimt de wind meer naar noordwestelijke richtingen, waardoor frissere zeelucht ons land bereikt. Overdag wisselen opklaringen af met buien, die op de hoogste toppen een winters karakter kunnen krijgen. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden en er staat een matige tot aan de kust soms krachtige wind.