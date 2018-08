Het blijft warm maar bewolkt sam

01 augustus 2018

08u14

Bron: belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag opnieuw warm en we krijgen vaak een door hoge wolken gesluierde zon te zien. Onstabiele lucht vanuit Frankrijk bereikt het zuidoosten van het land waardoor daar onweersbuien mogelijk zijn. De maxima liggen rond 23 graden aan zee en tussen 26 en 30 graden in het binnenland, meldt het KMI.

's Nachts wordt het rustig met brede opklaringen. De temperaturen dalen naar waarden tussen 13 en 18 graden.

Morgen en overmorgen

Morgen blijft het warm en zonnig en in de namiddag kunnen stapelwolken ontstaan. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 32 graden in de Kempen. Overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik stijgen tot 32 graden. De noordelijke wind is daarbij matig. Aan zee wordt het minder warm met daar maxima rond 26 graden.

Weekend

Het zonnige en warme weer blijft ook dit weekend duren. Soms zijn er wat meer (voornamelijk hoge) wolkenvelden. Zaterdag stijgt het kwik richting 31 à 32 graden in het centrum. Zondag wordt het zo'n 28 of 29 graden.

In het begin van volgende week blijft het overwegend droog met een wisselende bewolking. De maxima liggen opnieuw rond 30 graden.

