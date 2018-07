Het blijft tropisch warm: tot en met maandag al minstens elke dag tussen 25 en 30 graden IB

03 juli 2018

06u45

Bron: Belga 5 Weernieuws Het wordt vandaag opnieuw zonnig, met in de loop van de dag soms hogere wolkenvelden. Het is aanhoudend warm met maxima van 23 graden aan de kust tot 30 graden in de Kempen. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, die aan zee soms vrij krachtig is, zo voorspelt het KMI.

Vanavond en vannacht nemen de bewolking en de kans op een paar lokale regenbuien, eventueel met onweer, toe. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De minima liggen tussen 12 en 17 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind.

Morgen wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Vooral ten zuiden van Samber en Maas kunnen enkele onweerachtige buien vallen. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee, 22 à 25 graden in de Ardennen en rond 28 tot lokaal 30 graden elders.

Donderdag is de kans op buien opnieuw het grootst in de Ardennen en Belgisch Lotharingen. Elders blijft het waarschijnlijk droog en overwegend zonnig. De maxima schommelen tussen 21 graden in Hoog-België en 28 graden in de Kempen. Vrijdagochtend kunnen er nog enkele wolkenvelden hangen, maar al snel wordt het in heel het land opnieuw zonnig en droog, met maxima die opnieuw tussen 21 en 28 graden liggen.

Zaterdag, zondag en maandag lijkt een nieuw hogedrukgebied te zullen zorgen voor zonnig en droog weer. Met maxima rond 27 graden in het centrum van het land, blijven de temperaturen 3 à 4 graden boven het seizoensgemiddelde.

