Het blijft overwegend droog tot vrijdag, dan weer regen

06u37

Bron: Belga 0 EPA Weernieuws Vanochtend is er kans op mistbanken, vooral dan over de zuidelijke landshelft. Eerst krijgen we een afwisseling van opklaringen en wolken. In de loop van de dag neemt de bewolking vanaf het westen toe en kan er hier en daar wat lichte neerslag vallen. In vele streken blijft het echter overwegend droog. Over het zuidoosten verwachten we tot het einde van de namiddag opklaringen. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Ardennen en 10 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht wordt het zwaarbewolkt. Af en toe kan er wat lichte neerslag vallen, maar het blijft nog steeds meestal droog. In Hoog-België is er kans op lokale mistbanken. De minima schommelen van 2 graden in de Hoge Venen, rond 7 graden in het centrum tot 9 graden aan de kust.

Morgenochtend is het grijs met lage wolken, nevel en soms wat gemiezer. Geleidelijk gaat het wolkendek wat omhoog, maar de opklaringen blijven schaars en op sommige plaatsen kan wat lichte regen of motregen vallen. De maxima liggen tussen 6 en 9 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 10 en 13 graden elders.

Donderdagochtend is er veel lage bewolking met nevel. Geleidelijk ontstaan er opklaringen, maar er blijft ook veel bewolking aanwezig. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen rond 7 graden in Hoog-België en rond 11 of 12 graden in Laag-België.

Vrijdag trekt een regenzone vanaf de kust over het land. In de zuidoostelijke helft blijft het waarschijnlijk nog tot de middag droog met vooral hoge en middelhoge wolken. Aan zee kunnen er op het einde van de dag opklaringen verschijnen. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in het westen van het land.