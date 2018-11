Het blijft opvallend zacht: morgen zelfs uitzonderlijk warm met 19 graden kg

05 november 2018

07u10

Bron: Belga, Meteovista 0 Weernieuws Het zachte weer van het afgelopen weekend zet zich nog even door aan het begin van de werkweek. Het is erg zacht voor de tijd van het jaar met temperaturen tot 16 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI. Morgen kan volgens Meteovista het dagrecord voor 6 november zelfs geëvenaard worden.

Deze ochtend is er plaatselijk vorming van nevel, mistbanken of lage wolken. In de loop van de dag wisselen opklaringen af met hoge en middelhoge wolkenvelden. Af en toe zijn die voldoende dik voor wat plaatselijk gedruppel, maar het blijft meestal droog. Het is erg zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 11 of 12 graden op de Ardense hoogten en 15 of 16 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoost tot oostzuidoost.



Vanavond en vannacht is het gedeeltelijk bewolkt met nog steeds hoge en middelhoge bewolking. De minima blijven overal ruim boven het vriespunt en liggen tussen 6 en 10 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten.

Dinsdag is het zonnig met wel wat hoge wolkenvelden. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidoost. Het wordt erg zacht met maxima tussen 15 graden op de Hoge Venen en 18 of 19 graden in Vlaanderen. Volgens Meteovista kan het kwik heel lokaal stijgen tot zelfs 20 graden. Dat kwam in november slechts vijf keer voor sinds de metingen. Voor Ukkel voorspelt het weermodel een temperatuur van 18,5, wat het officiële dagrecord uit 1955 zou evenaren.

Woensdag zijn er 's ochtends nog enkele opklaringen. Het wordt echter stilaan zwaarbewolkt en na de middag trekt een zwakke regenzone van zuidwest naar noordoost over het land. De maxima schommelen rond 13 of 14 graden in het centrum van het land. De wind waait matig tot tijdelijk vrij krachtig uit zuidelijke richtingen.

