Het blijft nog even tropisch warm met temperaturen tot 32 graden kv

25 augustus 2019

06u21

Bron: Belga, NoodweerBenelux 2 HET WEER Vandaag wordt het opnieuw warm, zelfs tropisch warm. Op veel plaatsen in België overschrijden we vanmiddag de grens van 30 graden. In de loop van de namiddag komen er enkele stapelwolken tot ontwikkeling in het oosten van het land, zo meldt het KMI. De maxima liggen rond 27 of 28 graden aan zee en op de Ardense hoogten, en gaan van 29 tot plaatselijk 32 graden in de andere streken. “Aan de kust kan er in de namiddag een zeebries ontstaan en stagneert het kwik rond een aangename 25 graden, aldus Nicolas Roose van weerdienst Vandaag wordt het opnieuw warm, zelfs tropisch warm. Op veel plaatsen in België overschrijden we vanmiddag de grens van 30 graden. In de loop van de namiddag komen er enkele stapelwolken tot ontwikkeling in het oosten van het land, zo meldt het KMI. De maxima liggen rond 27 of 28 graden aan zee en op de Ardense hoogten, en gaan van 29 tot plaatselijk 32 graden in de andere streken. “Aan de kust kan er in de namiddag een zeebries ontstaan en stagneert het kwik rond een aangename 25 graden, aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux

De wind waait zwak uit veranderlijke en later noord­ tot noordoostelijke richtingen. Aan zee staat er na de middag een matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht wordt het opnieuw helder met minima tussen 13 en 17 graden. In het oosten is er plaatselijk kans op nevel. De wind waait zwak uit oostelijke of veranderlijke richtingen.

Hogedruk boven Centraal-Europa

Dit zomerweer hebben we volgens NoodweerBenelux te danken aan een sterk hogedrukgebied boven het noordoosten van Europa. “Regenzones en lagedrukgebieden vanaf de Atlantische Oceaan kunnen ons moeilijk bereiken en worden gedwongen om een bocht te maken rondom Europa. We hebben dit ook gezien in 2018 toen het lange tijd droog en warm bleef in grote delen van Europa”, aldus Roose.

Morgen blijft het zomers warm met maxima van 26 of 27 graden in de Hoge Ardennen en rond 30 of 31 graden in Laag­-België. Het is overwegend zonnig maar in de namiddag en 's avonds is er kans op enkele plaatselijke onweersbuien in het oosten van het land. Aan zee steekt er in de namiddag opnieuw een zeebries op.



Dinsdag is het eerst zonnig en wordt het erg warm met maxima tussen 26 en 31 graden. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken die plaatselijk kunnen uitgroeien tot een onweersbui.

Ook woensdag is het aanvankelijk nog vrij zonnig maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken met toenemende kans op regen en onweersbuien. De maxima schommelen rond 30 graden in het centrum van het land. Aan zee verwachten we een matige zeebries.

Donderdag verwachten we bewolkte perioden met af en toe buien die plaatselijk nog gepaard kunnen gaan met onweer. In de namiddag verschijnen er mogelijk bredere opklaringen vanaf het westen. Het wordt minder warm dan de vorige dagen met maxima tussen 19 en 24 graden.

Vrijdag blijft het overwegend droog met brede opklaringen en soms wolkenvelden. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden.