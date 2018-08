Het blijft heet: volgende week hoogtepunt hittegolf IB

03 augustus 2018

06u37

Bron: Belga 0 Weernieuws Wie na een zeer warme en extreem droge maand juli hoopte dat augustus wat verkoeling zou brengen, is eraan voor de moeite: nog zeker tot midden volgende week moeten we temperaturen rond en dikwijls boven de 30 graden verdragen. Dat meldt het KMI vandaag.

Vandaag wordt opnieuw een zonnige en erg warme dag. Het kwik klimt tot 30 graden in de Ardennen, tot 32 of 33 graden in het centrum en tot 34 graden in de Kempen. Aan de kust zorgt de zeebries voor de nodige verkoeling en bereiken we maxima rond 27 graden. In het binnenland staat een zwakke noordenwind, die ruimt naar noordoost en toeneemt tot zwak of matig.

Aankomende nacht blijft het helder met vooral in het noordwesten van het land wat hoge wolkensluiers. De temperaturen dalen naar waarden tussen 16 en 20 graden, bij een zwakke noord- tot noordoostenwind.

Ook zaterdag wordt het zonnig, op enkele wolkenvelden na. Het blijft warm, met temperaturen tussen 28 en 32 graden in het binnenland. Aan zee klimt het kwik als gevolg van de noord- tot noordoostelijke, matige zeebries niet hoger dan 25 graden.

Zondag verwachten we wat meer bewolking maar ook geregeld brede opklaringen. Het wordt iets koeler, met maxima rond 22 graden aan de kust en tot 27 of 28 graden in het centrum van het land.

Begin volgende week blijft het volop zomeren met droog en zonnig weer en maxima boven 30 graden. Dinsdag of woensdag verwachten we het hoogtepunt van de hittegolf.

Geleidelijk neemt de kans op (onweerachtige) buien toe en evolueren we naar een variabel weertype met meer bewolking en enkele buien. Donderdag halen we nog maxima rond 25 graden. Wanneer deze overgang exact zal plaats vinden is nog onduidelijk.

