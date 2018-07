Het blijft drukkend warm met kans op stevige onweersbuien: tot 38 graden (daarna heel even afkoeling) TTR

27 juli 2018

06u44

Bron: Belga 13 Weernieuws Vandaag is het eerst nog zonnig. In de loop van de dag ontstaan er opnieuw stapelwolken die kunnen uitgroeien tot een plaatselijke onweersbui. Het is nog altijd drukkend warm met maxima van 30 graden op de Ardense hoogten tot 37 of 38 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit zuidoost tot zuid, zegt het KMI.

Vanavond en -nacht wordt het overal wisselend tot zwaarbewolkt met kans op felle regen- en onweersbuien vanaf het westen die kunnen gepaard gaan met felle windstoten. Het blijft nog erg zwoel met minima van 19 tot plaatselijk 23 graden. De wind waait zwak tot matig uit veranderlijke of zuidoostelijke richtingen en op het einde van de nacht uit westelijke richtingen.

Morgen stroomt, na de doortocht van een koufront, minder warme lucht over ons land. Tijdelijk verwachten we veel bewolking en regen- of onweersbuien. In de namiddag komen er opklaringen vanaf de kust. De maxima liggen tussen 22 en 27 graden bij een matige wind uit westzuidwest. Aan de kust is de wind vrij krachtig.



Zondag wordt het opnieuw droog met opklaringen. De maxima liggen tussen 22 en 27 graden.



Maandag en dinsdag is het meestal wisselend bewolkt en vaak droog, al kunnen er plaatselijk ook buien vallen. De maxima liggen tussen 25 en 30 graden.

Meer over Kempen

KMI

weer