Het blijft bakken: tot 30 graden op laatste dag van solden sam

31 juli 2018

07u20

Bron: belga 0 Weernieuws Ook vandaag blijft het warm en zonnig. Deze voormiddag is er vooral in de noordwestelijke landshelft kans op wat regen of een bui, maar daarna krijgen we meer zon en blijft het droog, op een lokale bui na.

De maxima liggen tussen 24 graden aan zee en 30 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind is matig en ruimt van zuidwest naar west tot noordwest, zegt het KMI.



's Nachts wordt het rustig en gedeeltelijk tot lichtbewolkt. In het tweede deel van de nacht bereikt een regen- en onweerszone vanuit Frankrijk het zuidoosten van het land. De minima liggen tussen 13 en 18 graden bij een zwakke en veranderlijke wind.

Morgen is er over het zuidoosten eerst kans op regen en in de loop van de dag enkele buien, eventueel met onweer. Elders blijft het wellicht droog met wolken en opklaringen. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 30 graden in de Kempen. De zwakke veranderlijke wind wordt overdag soms matig en draait naar noordwest tot noord.



Donderdag en vrijdag wordt het zonnig. In de Ardennen is er donderdagochtend kans op lage wolken. De maxima schommelen rond 22 graden aan zee en liggen tussen 26 en 31 graden in het binnenland.

Meer over Kempen

weer

KMI

Ardennen

Frankrijk