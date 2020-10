Herfstweekend met een bui en een donderslag RL

10 oktober 2020

06u35

Bron: Belga 4 Weernieuws Er kan zaterdagochtend over het oosten aanvankelijk nog regen vallen. Daarna is het overal eerst droog met zonnige perioden. In de loop van de namiddag neemt de kans op een bui weer toe, vooral aan de kust en in het noorden van het land. Op het einde van de namiddag bereikt een actieve buienlijn het westen. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Vlaanderen. De wind is matig uit westelijke richtingen, zegt het KMI.

Tijdens het eerste deel van volgende nacht trekt de buienlijn verder van west naar oost door ons land. Vooral in de kuststreek kunnen een paar buien een onweerachtig karakter krijgen. Later tijdens de nacht wordt het opnieuw overwegend droog met opklaringen, maar in de kuststreek blijft de kans op buien bestaan. Ten zuiden van Samber en Maas kunnen lage wolken het zicht belemmeren. De minima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen, rond 6 of 7 graden in het centrum en bedragen 10 graden aan zee. De matige westenwind wordt later in het binnenland zwak.

Zondag bereiken buien vanaf de Noordzee ons land. Tussendoor zijn er opklaringen. De buien kunnen vergezeld zijn van enkele donderslagen. De maxima schommelen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 13 graden in Vlaanderen. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit west tot noordwest.

Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op wat regen of enkele buien. Het blijft fris met maxima van 7 tot 12 graden. Er waait een meestal matige wind uit west tot noordwest.