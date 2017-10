Herfstvakantie begint fris en wisselvallig 06u47

Vandaag houdt het wisselvallige weer aan met vooral in het westen nog buien vanaf de Noordzee. In het oosten is het eerst droog met enkele brede opklaringen. In de namiddag zijn ook daar dan enkele buien mogelijk. Het is nog altijd fris met maxima van 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten, meldt het KMI.

Vanavond zijn nog enkele lokale buitjes mogelijk. Later in de nacht wordt het droog met wolkenvelden en opklaringen. In het uiterste zuiden komen er brede opklaringen met kans op vorming van mistbanken en lichte vorst aan de grond. De minima liggen tussen lokaal 0 graden in het zuidoosten en 8 of 9 graden aan zee.

Morgen begint de dag met soms veel lage bewolking, vooral in de Ardennen. Later wordt het licht tot wisselend bewolkt, maar droog. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 13 graden aan de kust.

Ook woensdag blijft het droog en wordt het vrij zonnig met veel hoge bewolking. De maxima veranderen weinig, met waarden tussen 10 en 13 graden.

Donderdag begint de dag nog droog met opklaringen. Later op de dag neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan er wat lichte regen of een buitje vallen. Temperaturen tot 14 graden in het centrum van het land.

Vrijdag wisselen, na het optrekken van het ochtendgrijs, wolken en opklaringen elkaar af en bestaat er vooral aan de kust een risico op een bui. Relatief zachte maxima met waarden tussen 12 en 15 graden. In het weekend krijgen we regen en wordt het kouder.