Herfstige buiendag in het verschiet en vannacht kan het in Hoge Venen afkoelen tot 2 graden

05 september 2019

Het wordt donderdag wisselvallig met buien vanaf de Noordzee. Richting Franse grens zijn de buien minder talrijk en is het overwegend droog. Maxima van 13 graden in de Hoge Venen tot 17 graden in de Kempen.

De wind waait meestal matig uit het westen, ruimend naar het noordwesten. Aan zee is de noordwestenwind eerst vrij krachtig, maar hij neemt in de loop van de dag af tot matig. Dat meldt het KMI.

Fris

Donderdagavond verlaten de laatste buien snel het oosten van het land. 's Nachts wordt het overal droog en licht bewolkt tot helder. In de Ardennen kunnen er in de loop van de nacht mistbanken ontstaan. Het wordt erg fris met minima tussen 2 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee.





Na het optrekken van het plaatselijke ochtendgrijs is het vrijdag droog en vrij zonnig met wat hoge sluierwolken. Na de middag neemt de de bewolking toe vanaf het westen. In de late namiddag en avond worden regen en buien verwacht vanaf de kust. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.

Zaterdag is het wisselvallig met opklaringen en buien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met een donderslag. In het zuidoosten van het land is het 's ochtends nog tijdelijk zwaarbewolkt tot betrokken en regenachtig. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden bij een meestal matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit noordwest tot noord.

Na een vrij frisse nacht met plaatselijk vorming van nevel of mist wordt het zondag wisselend tot soms zwaarbewolkt met geregeld buien vanaf de Noordzee. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden bij een matige wind uit noordwest tot noord.

Maandagochtend is het op vele plaatsen nevelig en fris. Het is eerst vrij rustig en droog, maar de bewolking neemt snel toe vanaf de kust en er kan wat regen vallen. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest tot west.

Dinsdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met af en toe regen of buien. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden. Er is weinig wind.

Woensdag lijkt een nieuwe storing vanaf het westen over het land te trekken, met in de loop van de dag of avond regen. Voor de storing uit wordt het met een aantrekkende zuidwestelijke wind zo'n 20 graden in het centrum van het land.