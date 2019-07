Herfstachtige zomerzondag kv

14 juli 2019

07u04

Bron: Belga 9 HET WEER Vandaag is het eerst overwegend zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen of een paar buitjes maar in de loop van de namiddag wordt het droog vanaf het noorden en verschijnen er wat meer opklaringen. Het is behoorlijk koel voor de tijd van het jaar met maxima van 16 graden in de Hoge Venen tot 21 graden in de Gaume. Er waait een matige noordenwind die aan zee later vandaag vrij krachtig wordt. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht blijft het droog met soms bredere opklaringen, maar ook lage wolkenvelden. We halen minima van 8 graden in de Hoge Venen, rond 12 graden in het centrum tot 14 à 15 graden aan zee. De matige noordenwind wordt in het binnenland later soms zwak.

Morgen begint de dag zwaarbewolkt met vooral in het westen en het noorden van het land kans op wat regen of een buitje. In de loop van de dag wordt het droog en verschijnen er in het zuiden van het land brede opklaringen. Elders in het land is dat waarschijnlijk pas 's avonds. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden. Er waait een zwakke tot meestal matige noordelijke wind.



Dinsdag blijft het droog met opklaringen en bewolkte perioden. Het wordt iets warmer met maxima tussen 19 en 23 graden. De wind is zwak uit noordelijke of veranderlijke richtingen. Woensdag blijft het droog met 's ochtends mogelijk nevel of enkele mistbanken. Overdag krijgen we zon met geleidelijk ook stapelbewolking. De maxima schommelen rond 24 graden in het centrum van het land bij een zwakke veranderlijke wind.

Donderdag zijn er stapelwolken met kans op enkele buien. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind stijgt het kwik tot rond 25 graden.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met mogelijk enkele buien en maxima rond 24 graden.

Ook zaterdag is het wisselvallig met bewolkte perioden en kans op enkele buien. De maxima schommelen rond 25 graden.