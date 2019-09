Herfstachtig weer met vooral zondag buien en rukwinden tvc

28 september 2019

06u26

Bron: Belga, VTM NIEUWS 10 Weernieuws Het is vandaag wisselend bewolkt met enkele buien. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf de Franse grens. De maxima schommelen tussen 13 graden in Hoog-België en 18 graden in het centrum van het land. De zuidwestelijke wind waait matig tot vrij krachtig en vlak aan zee soms krachtig met rukwinden tussen 50 en 65 km/u, lokaal mogelijk wat meer. Dat zegt het KMI.

Vanavond wordt het overwegend droog met opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en gaat het opnieuw regenen vanaf het westen. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog tot de ochtend. De minima liggen tussen 10 en 14 graden. De wind waait eerst matig en aan zee vrij krachtig uit zuidwest met rukwinden tot 50 km/u en neemt tegen het eind van de nacht toe uit zuidzuidwest met dan rukwinden tot 60 km/u.

Zondag trekt een depressiekern net ten noorden van ons land. Storingen verbonden aan deze depressie geven regelmatig regen of buien, met kans op een plaatselijke donderslag. Er staat bovendien vrij veel wind. De maxima liggen tussen 14 graden op de Ardense Hoogten en 19 graden in het westen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot krachtig in het binnenland, krachtig tot mogelijk zeer krachtig aan zee en stormachtig op zee. Er zijn rukwinden mogelijk tot 70 à 80 km/u in het binnenland en mogelijk wat meer aan zee.

Maandag brengt een mobiele hogedrukwig wat rustiger weer. Het is wisselend tot zwaarbewolkt met nog enkele buien en maxima tussen 13 en 18 graden.

Meer over KMI

België

weer