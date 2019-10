Herfstachtig weer, maar dit weekend temperaturen tot 21 graden tvc

09 oktober 2019

Bron: Belga 4 Weernieuws Vandaag wordt een wisselvallige dag met in de meeste streken buien. Lokaal zijn die buien stevig en mogelijk onweerachtig met wat korrelhagel. Af en toe kan de zon tevoorschijn komen, maar meestal krijgen we veel stapelwolken. De maxima liggen tussen 8 graden op de Ardense hoogten en 14 graden aan zee. De wind waait matig tot vrij krachtig, aan zee vrij krachtig tot krachtig, uit west tot zuidwest. Het KMI verwacht daarbij rukwinden van 50 tot 60 km/u, mogelijk wat meer tijdens intense buien.

Vanavond en vannacht blijft het in de kuststreek wisselvallig met buien en kans op enkele donderslagen. Ook ten zuiden van Samber en Maas vergroot geleidelijk de kans op enkele buien. In het centrale deel van het land blijft het overwegend droog. We halen minima van 6 tot 10 graden. De wind is matig tot soms vrij krachtig, aan zee vrij krachtig tot krachtig, uit west tot zuidwest. Rukwinden tot 50 à 60 km/u blijven mogelijk.

Donderdagvoormiddag is het nog bewolkt met overal kans op een paar buien. In de namiddag wordt het vaak droog met vanaf het westen breder wordende opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas blijft de kans op buien nog wel groter. De maxima schommelen van 10 graden in de Hoge Venen tot 16 graden over het westen. Er waait aanhoudend een matige tot vrij krachtige en aan de kust soms een krachtige wind uit west tot zuidwest.

Vrijdag is er hoofdzakelijk over de noordelijke landshelft in de voormiddag kans op wat regen. Elders is het dan droog met lage wolken die in het zuiden het zicht kunnen belemmeren. In de namiddag wordt het overal overwegend droog, maar het blijft meestal bewolkt. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden. De matige tot vrij krachtige wind krimpt naar het zuidwesten.

Zaterdag lijkt het droog en zelfs vrij zonnig te worden met soms wat meer wolkenvelden. Op het einde van de dag vergroot mogelijk de kans op buien over het zuiden. Met maxima van 17 tot 21 graden is het zeer zacht voor de tijd van het jaar.

Zondag lijkt een storing nog ten westen van ons land te blijven liggen zodat het lang droog zou blijven met opklaringen. Op het einde van de dag kunnen er wel enkele buien vallen. Over het westen is er meer kans op wolkenvelden. In een zuidelijke stroming klimt het kwik naar waarden tussen 18 graden in de Ardennen en 21 of zelfs 22 graden in Laag- en Midden-België.

Maandag verwacht het KMI opnieuw perioden van regen of buien. Het is nog zacht bij maxima rond 19 graden in het centrum.