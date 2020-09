Herfst staat voor de deur: kwik neemt duik vanaf donderdag HAA

22 september 2020

13u20

Bron: Belga, KMI 16 Weernieuws Deze namiddag wordt het overal zonnig weer. De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en lokaal 26 graden in het binnenland. Komende nacht nemen de wolkenvelden vanuit Frankrijk toe. Op het einde van de nacht is er kans op een bui in het westen van het land. De minima liggen tussen 6 en 14 graden, meldt het KMI.

Morgenochtend zijn er soms nog brede opklaringen in het oosten en zuidoosten van het land. Elders is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op enkele buien. In de namiddag stijgt de kans op buien overal. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 19 graden in het westen en 24 graden in de Kempen.

‘s Avonds trekt een storing over ons land met lichte tot matige regen en kans op een donderslag. Tijdens de nacht wordt het droger en verschijnen er opklaringen in het westen. De minima liggen tussen 8 en 12 graden bij een matige tot aan zee vaak vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan zee zijn er windsnelheden tot 55 kilometer per uur mogelijk.

Donderdagochtend is het bewolkt met wat regen in het zuidoosten en oosten van het land. Elders zijn er enkele opklaringen en is het tijdelijk droog. Later op de dag neemt de bewolking vanaf het westen opnieuw toe en valt er regen of enkele buien. Op zee is er kans op een onweer. Het wordt koeler. We halen nog 15 graden aan zee en in de Ardennen, 17 à 18 graden in het centrum, tot 19 graden in de Kempen.

Vrijdag wordt het wisselvallig met regelmatig regen of buien, eventueel vergezeld van onweer. De kans op een onweer is het grootst in het westen en op zee. Het wordt fris. We halen maximaal 10 graden op de hoogste toppen van de Ardennen tot 14 graden in het centrum en aan zee. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en draait later naar het noordwesten of aan de kust naar het noorden.

Ook zaterdag lijkt het wisselvallig te zullen blijven. Het is wisselend tot zwaarbewolkt met regelmatig buien, eventueel nog met een lokaal onweer. Het blijft erg fris met maxima tussen 10 graden in de Hoge Venen en 14 graden in het centrum. De verwachting voor zondag is nog vrij onzeker. De kans lijkt het grootst op vrij wisselvallig weer met de meeste buien in de oostelijke helft van het land. Maxima rond 14 of 15 graden in het centrum.

Maandag lijkt het wisselend tot soms zwaarbewolkt te zullen blijven met kans op een bui. Maxima rond 16 graden in het centrum. De kans op overwegend bewolkt weer met wat regen of een bui is het grootst. De temperaturen stijgen iets naar zo’n 17 graden, wat ongeveer normaal is voor de tijd van het jaar.