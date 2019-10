Herfst in het land, maar laatste stuiptrekkingen van de zomer: opnieuw 20 graden deze week ADN

21 oktober 2019

15u34

Bron: Belga 0 Weernieuws Grijs is de laatste tijd duidelijk de hoofdkleur, maar daar komt de volgende dagen verandering in. Vanaf morgen wordt het droger en komt de zon vaker piepen. En nog opvallender: we halen deze week heel waarschijnlijk nog eens 20 graden.

Vandaag blijft het vooralsnog meestal zwaarbewolkt, met vooral in de oostelijke landshelft enkele opklaringen, meldt het KMI. In het centrum en het westen van het land kan er mogelijk nog wat lichte regen vallen. De maxima liggen tussen 11 en 15 graden. In de Ardennen zijn rukwinden mogelijk tot 50 kilometer per uur.



‘s Avonds klaart het in de meeste streken geleidelijk op. ‘s Nachts nemen de lage wolkenvelden weer toe, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Enkel aan de kust zou er een lokaal buitje kunnen vallen. De temperaturen zakken tot 4 à 12 graden.

Vandaag en vannacht valt er nog veel regen in de Benelux maar de weermodellen voorzien vanaf morgen een lange droge periode. De temperaturen gaan ook stelselmatig omhoog. Mogelijk zit er zelfs een 17-20°C in... pic.twitter.com/bfnTplhEuC NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Drogere periode

Morgen hangen er eerst vrij veel lage wolkenvelden. Daarna wordt het wisselend tot zwaarbewolkt en droog, met maxima tussen 12 en 15 graden. Morgenavond en - nacht blijft het wisselend tot zwaarbewolkt. Vooral in het westen langs de grens met Frankrijk kan er wat lichte regen vallen, elders blijft het droog. Minimumtemperaturen tussen 6 en 12 graden.



Woensdag, na het verdwijnen van eventueel ochtendgrijs, wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog, met maxima tussen 15 en 19 graden.

Donderdagochtend zou er nog wat ochtendgrijs kunnen hangen, maar in de loop van de dag wordt het rustig, zacht en vooral ten zuiden van Samber en Maas wisselend bewolkt. In het noorden van het land kunnen de wolkenvelden domineren en kan er wat regen vallen. Maxima tussen 16 en 20 graden.

Vrijdag blijft het wisselend bewolkt en meestal droog. Aan de kust hangt er mogelijk meer bewolking en kan er wat lichte regen vallen. De temperaturen klimmen tot 13 à 17 graden bij een matige zuidwestenwind.

Zalig weekend?

Het weekend blijft rustig en droog. Zaterdag blijft het droog met soms meer hoge wolkenvelden. Maxima tussen 13 en 18 graden. Zondag blijft het overwegend zonnig en droog, met maxima rond 20 graden in het centrum.

