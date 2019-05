Hemelvaartsweekend start bewolkt, maar tropische temperaturen tot 29 graden loeren om de hoek HAA

30 mei 2019

06u57

Bron: Belga 0 Weernieuws Hemelvaartsdag start zwaarbewolkt tot betrokken met soms lichte regen of motregen. In de loop van de namiddag wordt het droger met opklaringen vanuit het westen. De maxima reiken tot 15 graden in Hoog-België en 20 graden in het westen van het land, voorspelt het KMI.

Vanavond en vannacht is het aanvankelijk lichtbewolkt tot helder. Tijdens het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe, maar blijft het droog. De minima liggen tussen 8 graden in de Ardennen en 13 graden aan zee.

Morgen begint bewolkt, maar het blijft droog, en in de loop van de dag komen er opklaringen. Maxima tot 19 graden in de Ardennen en aan zee en 23 graden in de Kempen.

Het kwik blijft zaterdag stijgen tot 26 graden, al zorgt een zeebries voor verkoeling aan de kust. Het is heel de dag zonnig en warm, met soms wel hoge wolkenvelden.

Zondag bereiken de temperaturen op sommige plaatsen de 29 graden. Opnieuw zorgt een zeebries voor verkoeling aan de kust. In de loop van de dag verschijnen er stapelwolken die kunnen uitgroeien tot buien met kans op onweer.

Begin volgende week trekt een storing van west naar oost over ons land. Het wordt maandag eerst zwaarbewolkt, met regen. Later wordt het droger met opklaringen. De maxima liggen rond 23 graden in het centrum.

Dinsdag blijft het wisselend bewolkt met kans op neerslag en maxima rond 20 graden in het centrum. Ook woensdag is er kans op neerslag. Het wordt frisser met maxima tot 18 graden.

Meer over Ardennen

weer

KMI

Maxima

Hemelvaartsdag

Kempen