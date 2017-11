Hele weekend kans op regen, met hier en daar streepje zon TK

Bron: Belga 0 AFP Weernieuws Het weekend start met mooie opklaringen, maar in de loop van vandaag neemt de bewolking en de kans op regen toe. Morgen wordt fris met af en toe zon en blijft de kans op regen, zo voorspelt het KMI.

Deze voormiddag zijn er op de meeste plaatsen nog mooie opklaringen. Geleidelijk aan neemt de bewolking toe en in de loop van de namiddag kan er voornamelijk in het noorden van het land lichte regen vallen. Later is er ook in de andere regio's lichte neerslag mogelijk. De maxima liggen tussen 4 graden op de Ardense hoogvlakten en 9 graden in het westen van het land.

Vannacht schuift de regenzone verder op naar de Ardennen, waar wat smeltende sneeuw mogelijk is. Vanaf de kust verschijnen er opklaringen, maar zowat de hele nacht kunnen er ook buien over het land trekken. In Hoog-België kunnen dit sneeuwbuien worden, zodat er tegen morgenochtend op sommige plaatsen een dun sneeuwlaagje kan gevormd worden. De temperaturen dalen naar 0 graden op de Ardense hoogten, 3 tot 5 graden in het centrum van het land en 6 graden aan zee.

Morgen krijgen we licht wisselvallig weer. Vooral in de oostelijke helft van het land kunnen er in de namiddag enkele regenbuien vallen. In het westen blijft het waarschijnlijk droog. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden. Ook de rest van de week blijft de kans op regen.

