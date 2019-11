Hele week regenbuien en temperaturen die schommelen rond 10 graden HR

25 november 2019

06u21

Bron: Belga, KMI 10 Weernieuws De komende dagen staat ons vooral veel regen te wachten met temperaturen die schommelen rond de 10 graden.

In het westen wordt het vandaag al snel zwaarbewolkt. Elders zijn er nog lokale opklaringen, maar in de Ardennen verwachten we vanmorgen lage wolken met kans op mistbanken. Later overdag neemt vanaf de kust overal de bewolking toe en in de loop van de namiddag kan er wat lichte neerslag vallen. Over het oosten blijft het wellicht droog tot de avond en zijn er nog lange tijd opklaringen. De maxima schommelen van 6 graden in de Hoge Venen tot 10 of 11 graden in het centrum en het noordoosten. De wind wordt geleidelijk overal matig uit zuidzuidoost. In Belgisch-Lotharingen is de wind meestal zwak, volgens het KMI.

Maandagavond en -nacht verwachten we veel wolken met perioden van lichte regen of enkele buien. In de Ardennen wordt het nevelig of op de hoogten lokaal wat mistig. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden over het westen. De wind is matig uit zuid tot zuidwest.

Dinsdag is het eerst wisselend tot zwaarbewolkt en tijdelijk overwegend droog. In de namiddag neemt de bewolking toe en vergroot de kans op wat lichte regen of enkele buien. Dinsdagnacht valt er meer neerslag. We halen maxima van 7 graden op de Ardense hoogten tot 11 graden in Laag- en Midden-België. De zuidenwind waait meestal matig.

Woensdag naderen de restanten van tropische storm Sebastian onze streken en wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Het is ook winderig bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit zuid, ruimend naar zuidwest. Er zijn rukwinden mogelijk tot lokaal zowat 80 km/u. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden. Ook het einde van de week wordt nat.

Donderdag verwacht het KMI wisselvallig weer met buien en maxima van 5 tot 11 graden. Er waait een matige wind uit west tot zuidwest, ruimend naar west tot noordwest.

Vrijdag stroomt Noordzeelucht over ons land en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Er vallen enkele buien. Het wordt enkele graden minder zacht met maxima van 3 graden in de Hoge Venen tot 9 graden aan de kust. De westen- tot noordwestenwind waait zwak tot matig.