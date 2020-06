Hele week code geel wegens hitte: later deze week stijgt het kwik zelfs tot 33 graden avh aw

23 juni 2020

06u39

Bron: Belga 262 Weernieuws Vandaag krijgen we mooi en warm zomerweer. De maxima liggen rond 22 graden aan zee en in de Ardennen en rond 27 of 28 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI. Morgen wordt het nog warmer met temperaturen tot 32 graden. En donderdag stijgt het kwik zelfs plaatselijk tot 33 graden. Daarom is de rest van de week in bijna heel Vlaanderen code geel van kracht.



Dinsdagavond en -nacht is het licht bewolkt met enkele hoge wolkenvelden. De minima liggen tussen 12 graden in de Ardennen en 17 graden in het centrum bij een meestal zwakke oostenwind.

Woensdag stuurt een hogedrukgebied, met kern boven het zuiden van Scandinavië, droge, warme en stabiele continentale lucht naar ons land. Het wordt erg zonnig met maxima tussen 23 en 26 graden in de Ardennen en aan zee en tussen 26 en 30 graden elders.

Ook donderdag blijft het droog en zonnig, ondanks enkele stapelwolken die zich lokaal kunnen vormen. Het wordt ook opnieuw erg warm. We halen 24 tot 27 graden op het reliëf en 27 tot 31 graden elders. Lokaal stijgt het kwik zelfs tot 33 graden

Vrijdag blijft zonnig met soms stapelwolken maar het wordt nog wat heter. De maxima liggen tussen 26 en 28 graden in de Ardennen en aan zee en tussen 30 en 32 graden elders. De wind waait zwak tot soms matig uit het zuidoosten of uit veranderlijke richtingen. Aan zee draait de wind in de namiddag naar het noordoosten.

Code geel

Vanwege de hitte kondigde het KMI in vrijwel heel Vlaanderen, met uitzondering van de kust, code geel af. Dat betekent dat er “maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven”. Het KMI raadt iedereen aan om waakzaam te zijn.

