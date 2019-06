Hele dag code geel: KMI waarschuwt voor onweer, regen, hagel en fikse windstoten Redactie

19 juni 2019

07u25

Bron: belga 58 Weernieuws Het wordt vandaag een onstabiele dag. Nu al vallen er in het westen van het land, en later ook in het centrum, onweersbuien. Daarna is het tijdelijk overwegend droog met opklaringen. In de loop van de namiddag worden vanaf het westen opnieuw buien met onweer of periodes van regen verwacht.

Lokaal kan er flink wat neerslag vallen, mogelijk met hagel. Het is nog vrij warm met maxima van 22 graden aan de kust tot 27 graden in de Kempen. Tijdens de onweersbuien is er gevaar voor fikse windstoten. Het KMI waarschuwt dan ook voor code geel in het hele land.

Vanavond verplaatsen de buien zich naar Duitsland. 's Nachts wordt het licht wisselvallig met opklaringen en nog kans op een plaatselijke bui. In het tweede deel van de nacht kunnen nieuwe onweersbuien het zuiden van het land aandoen. De minima schommelen in de meeste streken rond 14 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten.

Morgen is het eerst overwegend droog met lage wolkenvelden. In de loop van de dag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en ontstaan er buien, die vooral in het oosten nog een onweerachtig karakter kunnen hebben. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden.

Vrijdag blijft het overwegend droog met slechts kans op een lokale bui. In de loop van de dag ontstaan er meer wolken. We halen dan maxima van 17 tot 22 graden.

Zaterdag zijn de opklaringen breed, maar in de loop van de dag kunnen onweders mogelijk ons land bereiken. De maxima schommelen van 18 tot 23 graden. Zondag krijgen we zon en wolkenvelden met eventueel hier en daar wat lichte neerslag. Het wordt warmer bij maxima van 21 tot 26 graden.

