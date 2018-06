Heetste nacht ooit gemeten: 42,6 graden in Oman lva

01 juli 2018

00u50

Bron: Live Science 1 Weernieuws Sinds afgelopen dinsdag 26 juni is er een nieuwe recordtemperatuur: de hoogste minimumtemperatuur ooit gemeten is nu 42,6 graden Celsius.

Het was overdag al schroeiend heet in Quriyat, een klein vissersdorp met ongeveer 50.000 inwoners in Oman aan de Arabische Zee. De maximumtemperatuur bedroeg 49,8 graden Celsius, dicht bij de Omaanse recordtemperatuur van 50,8 graden, die werd gemeten op 30 mei 2017.

Wie hoopte op wat afkoeling 's nachts, stond een teleurstelling te wachten: het koelde slechts af tot 42,6 graden: de hoogste minimumtemperatuur ooit. Welgeteld 51 uur aan een stuk is het kwik niet onder die temperatuur gedaald.

Het vorige record 'hoogste minimumtemperatuur' werd geregistreerd op de luchthaven van Khasab, eveneens in Oman.

De hoogte temperatuur ooit gemeten is 56,7 graden Celsius en werd opgetekend in Death Valley in California in 1913 volgens de World Meteorological Association.