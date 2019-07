Heet, heter, heetst Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 25 juli Jill Peeters

24 juli 2019

11u30 15 Weernieuws Morgen blijft het uitermate zonnig en wordt het nog heter. We halen 39 graden, lokaal is er kans op 40 graden.

Vrijdag wordt het voor een groot deel van de dag zonnig en warm. Op het eind van de dag zijn er stapelwolken en kan er lokaal een regen- of onweersbui losbarsten. De maxima schommelen rond 33 graden.

Zaterdag lijkt wisselvallig en wat minder warm te worden. Het is wisselend bewolkt en er trekken een aantal regen- en onweersbuien voorbij. Maxima tussen 22 en 26 graden.

Zondag is het in de ochtend zwaarbewolkt en zijn er perioden met regen of vallen er buien. Die trekken na de middag naar het oosten, in het westen wordt het droger bij 24 graden.