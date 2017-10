Heerlijke nazomerweer op komst dit weekend: tot 23 graden en meer KVDS

07u22

Bron: Belga 127 thinkstock Weernieuws Nog een dagje doorbijten, maar daarna kunnen we volgens het KMI genieten van een heerlijke nazomer. Vandaag begint de dag met kans op wat mist in de Ardennen, elders is het wisselend bewolkt. Het blijft droog, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en zijn er soms zwaarbewolkte perioden.

Op het einde van de namiddag komt vanaf het westen dan eindelijk de zon wat meer tevoorschijn. De maxima liggen tussen 15 en 18 graden in de Ardennen en rond 19 tot lokaal 20 graden in Laag-België. De wind waait zwak of matig uit het zuidwesten. Aan zee waait hij matig tot soms vrij krachtig met pieken tot 45 kilometer per uur.

Lees ook Honderden mensen vermist bij bosbranden wijngebied in Californië

Vannacht wordt het overal geleidelijk aan licht bewolkt en het blijft droog. In de Ardense valleien kan vervolgens nevel en mist gevormd worden. De minima liggen tussen 8 en 13 graden.



Morgen begint op de meeste plaatsen nog grijs, maar al snel breekt de zon door en kunnen we genieten van aangenaam nazomerweer. In het noordwesten van het land en de kuststreek kan het wat langer duren alvorens de zon tevoorschijn komt. Het blijft overal droog. De maxima stijgen tot 17 à 18 graden in de Ardennen, 19 graden aan de kust en 21 of 22 graden in het binnenland.



23 graden

Ook zondag en maandag wordt het overwegend zonnig en warm voor de tijd van het jaar. Bij een matige zuidelijke wind stijgen de maxima tot 22 of 23 graden, op maandag misschien nog iets meer.



Dinsdag verwacht het KMI meer bewolking, vooral over het noorden van het land. Naarmate de dag vordert neemt vanuit het westen de neerslagkans toe. De maxima liggen tussen 15 en 18 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.



Zacht

Woensdag en donderdag wordt het vaak bewolkt met af en toe wat lichte regen of een bui, vooral op donderdag. Het blijft zacht met maxima tot 19 of 20 graden in het centrum van het land.