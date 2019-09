Heerlijke nazomerdag vandaag, ook volgend weekend zomeren we na TMA FVI

Bron: Belga 64 Weernieuws We krijgen vandaag mooi najaarsweer met maxima tot 25 graden. Het blijft droog en zonnig met soms wat hoge wolkensluiers. We verwachten ook zeer zacht weer met maxima rond 19 of 20 graden aan de kust, tussen 20 en 23 graden in de Ardennen en tussen 23 en plaatselijk 25 graden elders.

Vanavond blijft het vrij rustig met eerst brede opklaringen en na middernacht wolken vanaf het noorden, het blijft waarschijnlijk droog bij minima van 8 tot 14 graden.

Maandagochtend is er nog kans op opklaringen in het zuiden van het land. Later wordt het op de meeste plaatsen zwaarbewolkt. In de loop van de dag verwachten we soms wat (lichte) regen vanuit (en vooral in) het noorden. De maxima liggen tussen 18 of 19 graden in het noorden en 22 of 23 graden in het uiterste zuiden.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag blijft het eerst zwaarbewolkt met plaatselijk nog kans op wat lichte neerslag. Later in de nacht wordt het droog en wisselend bewolkt vanaf het noorden. De minima liggen tussen 7 en 14 graden.

Dinsdag is het droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden.

Ook woensdag blijft het droog. Het is meestal gedeeltelijk bewolkt. De maxima schommelen rond 16 of 17 graden in het centrum van het land.

Donderdag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. De maxima liggen tussen 13 en 19 graden.

Vrijdag na het optrekken van de lokale nevel of mistbanken blijft het droog en is het zonnig. De maxima schommelen rond 20 graden in het centrum van het land.

Zaterdag verloopt nazomers met veel zon en maxima tot 24 graden.

