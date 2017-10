Heerlijke nazomer: extra treinen naar kust en redders in Oostende en Blankenberge 14u38

Bron: Belga 0 Photo News Weernieuws Spoorwegmaatschappij NMBS legt dit weekend enkele extra treinen in naar de kust, wegens de voorspelde nazomer. In Oostende en Blankenberge zal telkens één reddingspost bemand zijn.

Morgen en zondag vertrekt er 's morgens een extra trein vanuit zowel Hasselt als Leuven, telkens met bestemming Oostende. 'S Avonds keren die treinen ook terug.

Lees ook Heerlijke nazomerweer op komst dit weekend: tot 23 graden en meer

"De extra treinen versterken het al uitgebreide treinaanbod naar de kust", aldus de NMBS. Treinreizigers kunnen gebruikmaken van het weekendbiljet van NMBS. Daarmee reis je voor de helft van de prijs heen en terug naar eender welke bestemming in België.

Wie nog een duik wil nemen in de zee, kiest best voor het strand van Oostende of Blankenberge. Daar zal telkens één reddingspost bemand zijn. In Oostende is dat de post Kemmelberg, in Blankenberge zijn er redders aan de post King Beach. De overige reddersposten aan de kust zijn gesloten.