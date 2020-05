Heerlijk zomerweer tot 26 graden, morgen nog iets warmer HAA

20 mei 2020

06u29

Bron: Belga 2 Weernieuws Het wordt een droge en zonnige dag vandaag. Het kwik doet er een graadje bij, waardoor we uitkomen op maxima tussen 19 graden in de Hoge Ardennen en 26 graden in de Kempen. Aan zee kan het zowat 20 of 21 graden worden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland stapelwolken. Later in de namiddag en avond worden de opklaringen opnieuw overal breder. De wind waait zwak of in het zuidoosten van het land matig uit veranderlijke richtingen of uit noordnoordoost, zegt het KMI.

Vanavond wordt het helder en blijft het nog lang zacht. Op het einde van de nacht verschijnen er in de westelijke landshelft hoge wolkenvelden. De minima liggen tussen 8 of 9 graden in de Ardennen en 14 of 15 graden in de grote steden. De wind waait meestal zwak uit oost tot zuidoost.

Donderdagochtend is het vrij zonnig met hoge wolkensluiers. In de namiddag ontstaan er in vele streken stapelwolken, maar het blijft overwegend droog. Het wordt ook opnieuw warm met maxima tussen 21 of 22 graden in de Hoge Venen en 28 graden in de Kempen. De wind waait zwak uit veranderlijke richtingen. Aan zee ontstaat er een matige noordoostelijke zeebries waardoor de temperaturen er blijven steken op 21 of 22 graden.

Vrijdag neemt de bewolking snel toe vanaf het westen, gevolgd door wat regen of enkele buien. Het blijft warm. De maxima liggen tussen 25 en 28 graden in het oosten en centrum. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten.

Lees ook:

Nu zomerse dagen eraan komen: wat mag wel en wat niet? De coronaregels in 12 verschillende situaties (+)

INTERVIEW. Op Hemelvaart richting kust? Gouverneur Decaluwé raadt het u af: “Wie zomer wil redden blijft er morgen weg” (+)