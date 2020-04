Heerlijk zomerse lentedag breekt het dagrecord: 24,1 graden in Ukkel HAA ADN

08 april 2020

07u42

Bron: Belga 274 Weernieuws We beleven vandaag opnieuw een zeer zonnige en warme dag, met temperaturen die op sommige plaatsen kunnen oplopen tot liefst 25 graden. Het dagrecord van 8 april 2018 (24,0) is inmiddels zoals verwacht - nipt - gesneuveld. Deze namiddag werd in Ukkel een temperatuur van 24,1 graden gemeten.



In het binnenland halen we maxima van 19 graden in de Hoge Venen tot 23 of 24 graden in het centrum. In de Kempen kunnen de temperaturen klimmen tot mogelijk 25 graden. Aan zee noteren we maxima rond 18 graden, maar daar dalen in de namiddag de temperaturen met meerdere graden door een matige noordelijke zeebries. Elders waait de wind meestal zwak uit veranderlijke richtingen, meldt het KMI.

Sneuvelen er nog records?

Het dagrecord voor 8 april is zoals verwacht verbroken. De vorige recordtemperatuur bedroeg 24,0 graden en was nog maar twee jaar oud. Dagrecords van maximumtemperaturen worden sinds 1901 bijgehouden in het KMI in Ukkel. Ook de volgende dagen kunnen er volgens weerman David Dehenauw -die het nieuws van het dagrecord tweette - sneuvelen.



Zo staat het record voor morgen, donderdag, op 22,8 graden Celsius uit 2017 en dat van vrijdag staat op 23,5 graden Celsius. Dat dateert uit het jaar 2009. Het dagrecord van 24,7 graden van komende zaterdag breken, wordt misschien een iets moeilijkere klus, verwacht Dehenauw. Dat record houdt ook al langer stand - het dateert uit 1939.



Vorige zondag, op 5 april werd ook al het dagrecord van 1957, toen het 21,4 graden was, gebroken. Rond 15.30 uur was het zondag in Ukkel al 21,5 graden.

24,1 dagrecord Ukkel David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Komende nacht is het veelal slechts lichtbewolkt. Tegen de ochtend is er kans op wat nevel of een mistbank. We krijgen minima van 7 tot 12 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

Zon blijft haar best doen

Na het optrekken van mogelijk ochtendgrijs wordt het donderdag aanvankelijk zonnig. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken, maar de kans op een eventuele bui blijft beperkt.

Het blijft zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima die in het binnenland tussen 19 en 23 graden schommelen. De wind waait zwak uit veranderlijke of later uit noordelijke richtingen. Aan zee staat er een matige noorden- tot noordoostenwind en wordt het minder zacht. De maxima liggen daar rond 14 of 15 graden.

Vrijdag blijft het in de meeste streken droog en zijn er brede opklaringen die soms afgewisseld worden met enkele wolkenvelden. De wind waait zwak uit het oosten of later uit veranderlijke richtingen. Aan zee staat er in de namiddag een matige zeebries uit het noordoosten. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en 22 graden in het binnenland.

Buien op komst

Het weekend begint zaterdag met volop zon, maar in de loop van de dag ontwikkelen zich in het binnenland stapelwolken die hier en daar misschien wel eens zouden kunnen uitgroeien tot een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en 23 à 24 graden in het centrum van het land. Zondag wordt het wisselend tot soms zelfs zwaarbewolkt en ontwikkelen er zich in de loop van de dag buien die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 16 graden aan zee tot 22 graden in de Kempen.

Maandag komen we geleidelijk onder invloed van een hogedrukgebied dat zich vanaf de oceaan uitbreidt tot over de Britse Eilanden en de Noordzee. De dag begint mogelijk zwaarbewolkt met wat regen of enkele buien. In de loop van de dag wordt het vanaf het noorden droog met meer en bredere opklaringen. Het wordt wel een stuk frisser, met maxima tussen 9 graden aan zee en 12 graden in het centrum.