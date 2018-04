Heerlijk weer net ná de paasvakantie: 5 tips om toch te genieten van de zon Carla van der Wal

17 april 2018

10u31

Bron: AD.nl 0 Weernieuws De paasvakantie is afgelopen en net nu komt de zon piepen met temperaturen die vrijdag oplopen tot 26 graden. V ijf tips van onze collega's van AD.nl om tijdens de werkweek toch te genieten van het mooie weer.

1. Tropenrooster

Een heerlijke middag die ten einde komt. Een violette kleur in de lucht, de laatste zonnestralen. Wie werkt weet precies hoe dat eruit ziet… vanuit de file. Maar met de weersvoorspellingen van nu is dat doemscenario makkelijk te ontwijken. Dit is het moment een tropenrooster in te voeren. Zo komen de avondmensen achter de wijsheid die vroege vogels al eeuwen in huis hebben: een uurtje eerder beginnen betekent ook een uurtje eerder naar huis. Zestig kostbare minuten, die kunnen worden gespendeerd met een biertje, de barbecue en vooral géén brandend asfalt in het vooruitzicht.

2. De fiets

Iedereen heeft er één, lang niet iedereen stapt erop om naar kantoor te gaan. Toch kan de Nederlandse fietsfanaat Gerard Poels woon- werkverkeer per fiets van harte aanbevelen. Zeker nu: "De bloesembomen staan vol in bloei, onlangs zag ik een fazant". Als je dat vanuit de auto bekijkt, is de kans aanzienlijk dat je op een voorganger botst. Als dat nog niet genoeg reden is de eventuele zadelpijn te trotseren, bedenk dan hoe goed het is voor de conditie. Is de afstand onoverbrugbaar? Gooi die tweewieler in de achterbak en stop op een geschikte plek, om de natuur te verkennen. Maar niet te snel afhaken op de afstand – Poels trapt elke middag zestien kilometer weg, in veertig heerlijke minuten waarin hij alle zorgen van de dag vergeet.

3. Plan nu die vergadering in…

Apple-oprichter Steve Jobs wist het, wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het: wandelend vergaderen is veel effectiever dan de versie waarbij iedereen rond een tafel zit. Ga deze week in kleine groepjes op wandel. Lopend komen meer denkvermogen en creatieve ideeën los.

4. …en verplaats het andere werk zo veel mogelijk naar buiten

Het kan, echt waar. Kapster Marjolijn Duermeijer knipt haar klanten al sinds jaar en dag buiten, liefst op het stand. Gaat prima, zelfs bij een bries. "Tot windkracht vier is het goed te doen", merkte het buitenmens in hart en nieren. Ooit werkte ze binnen, als communicatieadviseur. "Buiten is er ruimte om vrij te denken, om inspiratie op te doen en vaste patronen los te laten." Gisteren merkte ze dat een laptop buiten in de zon lastig te lezen is, maar voor echte doorzetters is er speciaal folie.

5. IJstijd!

Advies van carrièrecoach Charlotte van ’t Wout aan alle werkgevers: trakteer op een ijsje. "Wat kost dat nou eigenlijk?" Bijna niks, terwijl het een manier is om de stemming er in te brengen, als het personeel al te verlangend naar buiten staart, lijdt aan oververhitting of met een jaloers gelaat boven zonnige instagramfoto’s hangt. Ook doen: na het werk samen dat verkoelende drankje drinken is goed voor de teambuilding. Over ijstijd gesproken: pas op met het al te hard opschroeven van de airco. Het klimaat op kantoor kan zorgen voor een oorlog op miniformaat. En wie een ijskoud gebouw uitstapt voelt na het negeren van bovenstaande tips pas echt de weemoed, als de laatste warmte als een deken over de schouders valt, net als het besef: ik heb al dat heerlijks gemist.