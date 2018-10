Heerlijk nazomeren: eerst lichte regen, maar daarna tot 24 graden kg

11 oktober 2018

06u44

Bron: Belga 4 Weernieuws Donderdag is het eerst zwaarbewolkt met vanaf het zuidwesten enkele lokale buien of wat regen. De lichte neerslag verlaat ons land rond of iets na de middag via het noordoosten. Vanaf de Franse grens komen er al snel opklaringen en in de namiddag zijn de opklaringen in vele streken breed. Het is opnieuw warm voor de tijd van het jaar met maxima tussen 19 graden in de Hoge Venen en 23 of 24 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond zijn er brede opklaringen, maar over het westen neemt de bewolking toe en daar vergroot stilaan de kans op buien. 's Nachts trekt deze buienzone verder oostwaarts door ons land. Op het einde van de nacht is het opnieuw overal overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De minima schommelen tussen 11 en 15 graden.



Vrijdag is het wisselend bewolkt en droog. Met een matige zuidelijke wind wordt warme lucht aangevoerd. De maxima liggen tussen 19 graden in de Ardennen en 24 graden in de Kempen.



Na een zachte nacht wordt het zaterdag opnieuw warm en vaak zonnig. Het kwik klimt naar waarden tussen 22 en 25 of lokaal 26 graden. Zondag trekt een neerslagzone langzaam door ons land vanaf het westen. De timing van de storing is nog onzeker en mogelijk blijft het over het oosten nog lange tijd droog. In vele streken schommelen de maxima rond 17 graden, maar over het oosten kan het kwik nog boven 20 graden klimmen.



Maandag is er vooral over het oosten nog kans op perioden van regen. Mogelijk blijft het in het westen vaak droog. De maxima schommelen in het centrum rond 15 graden. Dinsdag lijkt het droog te blijven met zonnige perioden en maxima tot 17 graden. Woensdag vergroot de kans op buien.