Heel zonnig en warm Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 4 mei Jill Peeters

03 mei 2018

17u00 0

We komen vrijdag uit een vrij koude nacht, met op sommige plaatsen zelf wat vorst aan de grond. Maar de zon trekt alle registers open, en zal ervoor zorgen dat het snel weer opwarmt. De maxima klimmen tot 15 graden aan zee en in de Hoge Venen en we halen een kleine twintig graden in het Vlaamse binnenland. Er staat meestal een zwakke wind uit het noordoosten, aan zee is die wind iets noordelijker en daardoor ook wat frisser.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN