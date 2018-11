Heel wat regen en het kan stevig waaien: guur herfstweekend voor de boeg kv

10 november 2018

06u45

Bron: Belga 9 Weernieuws Een uitgestrekte lagedrukzone tussen Ierland en IJsland bepaalt ons weer. Onstabiele lucht of regenzones bereiken daardoor ons land. Morgen en maandag kan het dan ook stevig regenen, voorspelt het KMI.

Deze namiddag blijft het regenen over het oosten en het zuidoosten van het land. Elders is het eerder wisselvallig met droge perioden en enkele buien die afnemen naar de avond toe. Over het westen zijn er enkele opklaringen mogelijk. De maxima liggen tussen 10 en 14 graden. De zuidenwind waait meestal matig.

Vanavond wordt het meestal droog in het westen en het centrum. Over het oosten is het tijdelijk nog regenachtig, maar stilaan verlaat de neerslag ons land. ‘s Nachts is het gedeeltelijk bewolkt met enkele buien. Aan zee is een donderslag mogelijk. De minima schommelen tussen 7 graden in de Hoge Venen en lokaal 11 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidzuidwest. Het KMI verwacht rukwinden tot 55 km/u of plaatselijk wat meer.

Morgen wordt wisselend tot vaak zwaarbewolkt met buien of perioden van regen. Plaatselijk kunnen de buien vrij stevig zijn waarbij een onweer niet uitgesloten is. Maxima van 10 graden in de Hoge Ardennen tot 14 graden in de Kempen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidzuidwest met pieken tot 60 km/u of meer tijdens eventuele onweerachtige buien. Ook morgennacht nog kans op buien.

Maandag wordt een grijze dag met veel regen en wind. De grootste neerslaghoeveelheden verwacht het KMI voorlopig in het westen van het land, terwijl het sterkste windveld verwacht wordt in de oostelijke landshelft.

Dinsdag eerst nog kans op een bui, later overdag droog met breder wordende opklaringen. Woensdag en donderdag droog, rustig en zonnig.

