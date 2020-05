Heel wat bewolking dit weekend, maar de komende week wordt zomers HAA

16 mei 2020

06u47

Bron: Belga 8 Weernieuws Het is dit weekend veelal bewolkt, ook al zijn er zonnige momenten. Maar er is beter weer op komst: het wordt de komende dagen elke dag een beetje warmer. We krijgen zelfs een behoorlijk zomerse week, met tegen het midden van de week 25 graden.

Over het noordwesten hingen er deze voormiddag tijdelijk meer wolken die van over de Noordzee werden aangevoerd. Later vandaag dringen deze wolken ook dieper het binnenland binnen, al zijn er steeds ook zonnige momenten. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 14 graden aan zee, 17 graden in het centrum en 18 graden in Belgisch Lotharingen, zo meldt het KMI.

Vanavond worden de opklaringen breder en komende nacht wordt het vrijwel helder. De temperatuur kampeert op het vriespunt in de Hoge Venen tot 7 graden aan zee.

Ook zondag blijft het droog, met eerst brede opklaringen over het zuiden van het land. Elders zijn er meer wolkenvelden aanwezig. Vooral na de middag vormen zich meer stapelwolken in het binnenland. Aan zee en over het uiterste zuiden van het land zijn de opklaringen het breedst. Maxima rond 13 à 14 graden in Hoog-België tot 20 graden in het centrum.

Begin volgende week blijft het droog en vaak zonnig, met ‘s namiddags landinwaarts wat stapelwolken. Het kwik klokt maandag in het centrum van het land af rond 22 graden. Dat loopt op tot tot 25 graden tegen het midden van de week. Donderdag wordt nog enkele graden warmer.

Pas in de nacht naar vrijdag zou er wat regen of een bui kunnen vallen. Vrijdag is het overwegend droog en koelt het wat af. Zaterdag kan er nu en dan wat regen of een bui vallen.