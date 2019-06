Heel de week nog wisselvallig: kwik stijgt, maar kans op buien blijft kg

11 juni 2019

06u37

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag is het eerst droog met vrij veel hoge sluierbewolking. In de loop van de dag neemt de bewolking geleidelijk toe vanuit het zuidoosten en we verwachten enkele perioden van regen of buien. De maxima schommelen tussen 14 graden op de Hoge Venen en plaatselijk 20 graden in Vlaanderen. De wind is zwak tot soms matig uit zuidwestelijke of veranderlijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Vanavond wordt het tijdelijk droog maar later vannacht volgen vanuit het zuidoosten opnieuw regen en mogelijk zelfs onweersbuien. De minima liggen tussen 9 en 13 graden.

Morgen begint de dag zwaarbewolkt met regen en buien die kunnen gepaard gaan met onweer. Later op de dag wordt het wisselend bewolkt en is er nog altijd kans op regen of onweersbuien, vooral dan in de westelijke landhelft. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden.

Donderdag krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Waarschijnlijk vallen er eerst buien in het westen van het land, mogelijk met onweer. In de loop van de namiddag en avond volgen ook het centrum en het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 18 en 21 graden.

Vrijdag blijft het een groot deel van de dag droog met zonnige perioden en stapelwolken waaruit in de namiddag plaatselijk al een bui tot ontwikkeling kan komen. Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag neemt de kans toe op regen­ en onweersbuien. Het wordt vrij warm met maxima tussen 20 graden aan de kust en 26 graden in de Kempen.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt en moeten we in de loop van de dag rekening houden met enkele regen­ en onweersbuien vanaf het westen. Maxima tussen 18 en 23 graden.

Zondag blijft het overwegend droog met wolkenvelden en opklaringen. In het binnenland is een bui niet uitgesloten. Maxima tussen 15 en 20 graden.

Maandag blijft het droog met afwisselend wolkenvelden en opklaringen. De maxima schommelen rond 21 graden.