Heel de week druilerig en fris, 's nachts kan het vriezen

Het is vandaag gedeeltelijk bewolkt met eerst kans op een bui. In eerste instantie valt er regen in de Ardennen. In de loop van de namiddag vergroot de kans op buien. In de Hoge Ardennen heeft de neerslag een winters karakter.

Hier en daar kan er wat korrelhagel voorkomen of een donderslag. De maxima schommelen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan de kust. De wind is matig uit west tot zuidwest, aan zee uit west tot noordwest. Op het einde van de dag wordt de wind in het binnenland meestal zwak, aldus het KMI.

Vanavond en vannacht is het licht wisselvallig met enkele buien en opklaringen. Aan zee is de buienkans groter en gaat het om regenbuien. Elders hebben de buien een winters karakter. Vooral in de Ardennen is er gevaar voor gladde wegen. De minima liggen tussen -2 graden in de Hoge Ardennen, rond +1 graad in het centrum en 6 graden aan de kust. De zuidwestenwind waait zwak tot matig. Aan zee is de wind noordwestelijk.

Morgen voert een depressie nabij Denemarken nog steeds onstabiele zeelucht van polaire oorsprong naar onze regio. 's Ochtends kunnen al enkele buien ontstaan in het westen van het land. In het centrum en het oosten blijft het tijdelijk nog droog met enkele opklaringen. In de loop van de dag stijgt ook verder in het binnenland de kans op buien, die in de Ardennen vallen als smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen, rond 6 à 7 graden in het centrum en tot 8 graden aan de kust. De wind waait zwak tot matig uit west tot zuidwest, aan zee uit noordwest.

Donderdag blijft het wisselvallig met regenbuien in het westen van het land. In het centrum gaat het om buien van regen of smeltende sneeuw en in de Ardennen om sneeuw. In de Hoge Venen liggen de maxima rond het vriespunt, in Laag- en Midden-België verwachten we maxima rond 4 of 5 graden. Er waait een zwakke tot matige westenwind en aan de kust soms een vrij krachtige wind uit noordwest.