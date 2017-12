Hazelaar en els bloeien al door warmte, en toch is het "somberste december in bijna 30 jaar" sam

Bron: anp 6 ANP Een bloeiende hazelaar. (archieffoto) Weernieuws Doordat het sinds 1 oktober relatief warm is geweest, komen hazelaars en elzen deze winter opvallend vroeg in bloei. Dat kan met de kerstdagen slecht nieuws zijn voor hooikoortspatiënten, want bij droog weer geven de katjes pollen af. Dat meldt Nature Today.

Op een korte sneeuwperiode na, liggen de temperaturen ruim boven normaal, meldt de Nederlandse meteorologische dienst KNMI. Bij onze noorderburen komt de gemiddelde temperatuur in oktober, november en december samen mogelijk uit op 8,5 graden.

Sinds 1901 zijn er maar drie jaren geweest die in deze drie maanden samen warmer waren. Op een gedeelde eerste plaats staan 2015 en 2006 met een gemiddelde temperatuur van 9,8 graden, gevolgd door 2014 met 8,8 graden.

Toch leek de zon de afgelopen week alleen maar weg te blijven. Het Nederlandse Weerplaza spreekt zelfs van "de somberste decemberperiode in bijna dertig jaar". "In het zuidoosten van Nederland is het zelfs 97 jaar geleden dat het in die regio zo somber was", zegt een meteoroloog van Weerplaza.

Vertommen Grijze lucht boven het provinciedomein in Kessel-Lo.