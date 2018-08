Hardnekkige bewolking maakt tegen de avond plaats voor opklaringen LVA

15 augustus 2018

06u33

Bron: Belga 0 Weernieuws De dag begint op de meeste plaatsen zwaarbewolkt, met lokaal ook nevel. De bewolking blijft hardnekkig en lokaal kan er zelfs een spatje neerslag vallen, maar gaandeweg komen er enkele opklaringen. Het kwik stijgt tot maxima tussen 20 of 21 graden in Hoog-België en aan de kust en 23 tot 25 graden elders, meldt het KMI.

's Avonds komen er plaatselijk brede opklaringen, maar elders kan de lage bewolking blijven hangen. Plaatselijk is er kans op nevel. De minima liggen tussen 9 graden op de Hoge Venen en 17 graden aan zee.

Donderdag krijgen we in eerste instantie de zon vaak te zien, soms achter wat meer sluierbewolking. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking in het westen toe, en rond of na de middag worden de eerste buien verwacht. Elders blijft het nog droog tot in de (late) namiddag of avond. De maxima liggen tussen 23 graden vlak aan zee en 29 graden in het noordoosten.

Vrijdagochtend zijn er eerst nog enkele buien mogelijk in de Ardennen, elders is het droog met brede opklaringen. Het wordt tijdelijk iets minder warm, met maxima nog tussen 19 en 23 graden.

Zaterdag en zondag blijft het vrij zonnig en warm. In de loop van de namiddag kunnen er stapelwolken vormen, maar het blijft wellicht overal droog. Zondag kan er 's ochtends wat laaghangende bewolking hangen. De maxima liggen tussen 21 en 24 graden op zaterdag en tussen 23 en 27 graden op zondag.

Volgende week begint nog vrij warm en meestal droog. Tijdelijk kan het nog bewolkt zijn en een lokale bui is niet uitgesloten, maar er is ook ruimte voor de zon. De maxima liggen rond 25 graden in het centrum.