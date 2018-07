Halve wereld kreunt onder hittegolven: zelfs in Zweden is het meer dan 30 graden kg

23 juli 2018

Er lijkt maar geen einde te komen aan de extreme temperaturen in ons land, maar ook elders blijft de hitte aanhouden. Van Canada tot Japan: wereldwijd werden deze maand recordtemperaturen gemeten. Deze landen kreunen het meest onder de hittegolf.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk, berucht om zijn gematigde zomers, is het puffen geblazen. In Engeland werd vandaag de hoogste temperatuur van het jaar gemeten - 33,3 graden Celsius in Suffolk - en heel de week schommelen de maxima in het zuiden van het land rond de 30 graden. In Schotland is het iets frisser, hoewel temperaturen boven 20 graden blijven. Tegen donderdag stijgt het kwik in Wales tot maar liefst 29 graden, en in Noord-Ierland worden temperaturen van 26 graden voorspeld. Er geldt code oranje over het grootste deel van het land. Britten worden aangeraden om tijdens de middag binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.

Japan

In Japan steeg het kwik vandaag tot het hoogste niveau ooit: 41,1 graden Celsius, gemeten in de stad Kumagaya. Dat is bijna 12 graden warmer dan het gemiddelde rond deze tijd van het jaar. De extreme hitte streek sinds juni neer in het land, en eiste sindsdien al ruim veertig dodelijke slachtoffers. De meesten bezweken aan een zonnesteek. Tienduizenden anderen werden in het ziekenhuis opgenomen. De hitte zou nog tot het einde van de maand aanhouden, volgens meteorologen.

Griekenland

Ook Griekenland wordt geteisterd door een hittegolf. Er worden deze week maxima rond 40 graden verwacht in veel populaire reisbestemmingen, zoals Athene, Kreta en verschillende van de eilanden. Bovendien werd de Akropolis in Athene vandaag een tijdlang gesloten om bezoekers en personeel te beschermen tegen een zonnesteek. De hoge temperaturen blijven minstens nog tot midden deze week duren.

Zweden

Zweden kreunt onder de heetste julimaand in minstens 260 jaar. De overheid verspreidt officiële waarschuwingen voor de “extreem hoge” temperaturen in verschillende regio’s, waaronder hoofdstad Stockholm. Temperaturen bereiken er vlotjes 30 graden of meer. De hitte en droogte leidde er ook toe dat een vijftigtal bosbranden uitbraken. Het land riep daarop internationale hulp in en kon een deel van de branden onder controle krijgen. De autoriteiten vrezen echter nog steeds voor nieuwe incidenten.

Letland

Ook Letland kampt inmiddels met een gigantische bos- en veenbrand als gevolg van de hitte. Al 1.000 hectare is aan de vlammen ten prooi gevallen. De autoriteiten vragen vandaag hulp aan andere Europese landen om de brand onder controle te krijgen. Deze week blijven de temperaturen in de hoofdstad Riga schommelen rond 25 graden; in het weekend worden maxima van ruim 30 graden verwacht.

Canada

In Canada vielen door de hitte aan het begin van de maand al ruim dertig doden in het centrum en het oosten van het land. De meeste slachtoffers hadden bestaande aandoeningen of waren ouderen, en waren dus extra kwetsbaar voor extreme temperaturen. In Montreal steeg het kwik in de eerste week van juli tot 30 graden en daarboven. Voor deze week wordt opnieuw gewaarschuwd voor een hittegolf, met gelijkaardige temperaturen en een hoge vochtigheidsgraad.