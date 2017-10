Hagelstorm van 19 juli in Mechelen, Bonheiden en Zemst niet erkend als ramp EB

16u31

Bron: Belga 0 BELGA Weernieuws Het Vlaams Rampenfonds gaat niet in op de vraag van de gemeentebesturen van Zemst, Mechelen en Bonheiden om de zware hagelstorm die de regio in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 juli 2017 trof, te erkennen als een natuurramp. Vooral auto's en glazen constructies aan woningen werden hierbij zwaar beschadigd.

De drie gemeentebesturen riepen hun inwoners nadien op om de schade te melden met het oog op het indienen van een dossier bij de Vlaamse overheid. Ongeveer 2.000 schadelijders gingen hier op in. Half september dienden de drie gemeenten een gezamenlijk, gemotiveerd schadedossier in. Het Vlaams Rampenfonds ging echter niet in op de vraag omdat de geleden schade onvoldoende is om in aanmerking te komen.