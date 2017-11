Guur weekend (én sneeuw) in het vooruitzicht FT

23u37 1 ANP Grote kans dat de auto ook zondag ijsvrij moet worden gemaakt. Weernieuws De verwarming mag een graadje hoger komend weekend, want het dreigt buiten guur te worden. Vooral zondag neemt de temperatuur een stevige duik. In de Hoge Venen kan het sneeuwen.

Zaterdag nog dubbele cijfers op de thermometer, met een dik wolkenpak en regen. In de Ardennen is het kouder, met temperaturen rond 7 graden. Een wind uit het westen en noordwesten doet de gevoelstemperatuur wel dalen. Vooral zondag wordt het guur, voorspelt Noodweer Benelux. "Het wordt een turbulent weekend, met vooral zondag pittige buien." In de Hoge Venen kunnen die winters zijn, met zelfs af en toe een donderslag. In Vlaanderen voorspelt het weerstation hagel. De temperatuur daalt overal onder de tien graden. In de Ardennen schommelt de temperatuur rond het vriespunt.