Guur herfstweekend voor de boeg kv

10 november 2018

06u45

Bron: Belga 0 Weernieuws We krijgen dit weekend heel wat regen en het kan stevig waaien. Ook maandag kan er nog veel regen vallen. Daarna wordt het droger en tegen het einde van volgende week wat frisser, zo verwacht het KMI.

Een regenzone, die tijdens de nacht over ons land is komen te liggen, trekt vanochtend snel naar het oosten van het land, waar ze nog bijna de hele dag zal blijven slepen. Elders komen er nog geregeld buien tot ontwikkeling. In het westen wisselen die af met mooie opklaringen, maar in het centrum blijft het overwegend bewolkt. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden. Vooral in de voormiddag is er daarbij ook kans op rukwinden tussen 50 en 60 km/h.

Vannacht wordt het overal wisselend bewolkt met af en toe buien. Aan zee is daarbij zelfs kans op een donderklap. De minima liggen tussen 7 en 11 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig waaien uit zuidelijke richtingen. Er is opnieuw kans op rukwinden rond 50 km/h.

Morgen zijn er afwisselend opklaringen en zwaarbewolkte perioden met buien, die lokaal soms stevig kunnen zijn, met zelfs kans op gedonder. De maxima liggen tussen 10 graden in de Ardennen en 15 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidzuidwesten, met rukwinden tot 60 km/h en aan zee mogelijk tot 70 km/h.

Maandag wordt het zwaarbewolkt of betrokken met regen. In sommige streken kan er vrij veel regen vallen. Er is wel minder wind.

Dinsdag, woensdag en donderdag worden overwegend zonnig. Vrijdag is er kans op wat gemiezer en wordt het wat frisser.

