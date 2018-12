Gure decemberweek voor de boeg kv

17 december 2018

07u00

Bron: Belga 0 Weernieuws De dag begint vandaag op de meeste plaatsen zwaarbewolkt met vooral in het oosten nog regen. Later klaart het op vanaf het westen, terwijl het in de Ardennen grijs en mistig blijft. De maxima liggen tussen 3 graden op de Ardense hoogten en 9 graden in het westen van het land. Aan zee waait 's ochtends een vrij krachtige westenwind met rukwinden tot 50 kilometer per uur. Dat voorspelt het KMI.

Vanavond en vannacht is het droog met eerst opklaringen in het westen en het centrum van nacht. In de loop van de nacht komt er opnieuw laaghangende bewolking met nevel of mist. De minima liggen tussen 1 en 4 graden.

Ook morgen blijft het droog met eerst laaghangende bewolking en later meer opklaringen, met maxima tussen 2 en 8 graden. Tegen het einde van de dag neemt de bewolking opnieuw toe vanaf het westen. In de nacht op woensdag gaat het regen.



Woensdag is het eerst zwaarbewolkt met op veel plaatsen regen, later is het wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima liggen tussen 4 graden in Hoog-België en 9 graden in Vlaanderen.



Donderdag en vrijdag blijft het wisselend tot zwaarbewolkt met hier en daar buien. De maxima liggen over het algemeen tussen 3 en 7 graden.

Zaterdag en zondag trekken nieuwe regen- en buienzones over het land. Het wordt wel zachter met maxima in de buurt van 10 graden voor het centrum van het land.

